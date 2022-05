Ciclismo: in Trentino tappe del Giro Donne l'8 e 9 luglio

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Il Giro Donne, la più prestigiosa competizione a tappe nel panorama del ciclismo femminile, arriva nelle strade della Provincia di Trento venerdì 8 e sabato 9 luglio per le sfide "Rovereto - Aldeno" e "San Michele all'Adige - San Lorenzo Dorsino", per un totale di quasi 220 km di tracciato che comprendono anche la Tappa Regina e la Cima Coppi di questa edizione.

Aldeno e San Lorenzo Dorsino, città d'arrivo delle due tappe, saranno le sedi per i rispettivi giorni di gara del "quartier tappa", base operativa del Giro Donne, un vero e proprio villaggio nel cuore del Comune che ospiterà le 144 atlete e l'entourage delle migliori 24 squadre al mondo, oltre a tutta la carovana organizzativa della competizione, per un totale di circa 600 persone coinvolte. Qui sarà posizionato anche il palco, dove verranno premiate di fronte al pubblico le campionesse che si saranno guadagnate le maglie di giornata.

Il Giro partirà da Cagliari giovedì 30 giugno per concludersi a Padova domenica 10 luglio, passando attraverso Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Una gara avvincente in 10 tappe lungo un percorso di 1.000 km dal grande valore tecnico, storico e naturalistico attraverso le bellezze di 5 Regioni italiane, tra mare, montagne, colline, laghi, fiumi e città d'arte. (ANSA).