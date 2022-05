Traffico intenso in Autobrennero per arrivo turisti tedeschi

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Lungo l'autostrada del Brennero dal confine di stato fino ad Affi il traffico risulta rallentato con code. La causa è l'arrivo di turisti tedeschi, visto che nel mondo di lingua tedesca oggi è la festa dell'Ascensione di Gesù e molti sfruttano infatti il ponte per le prime vacanze della bella stagione al sud. In vista della prima ondata di turisti l'A22 ha tolto i cantieri attualmente aperti. Da Vipiteno verso nord è in vigore il divieto di transito per mezzi pesanti, visto che non possono transitare in Austria. (ANSA).