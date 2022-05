Gimbe: migliora situazione contagi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Migliora la situazione dei contagi Covid nella settimana dal 18 al 24 maggio in Trentino Alto Adige. Lo comunica la Fondazione Gimbe. In Alto Adige si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-28,5%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (0%). In Trentino la diminuzione dei nuovi casi è del 37,5%. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (7,4%) mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,3%).

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) in Alto Adige è del 39,2% (media Italia 30,5%), mente il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 7% (media Italia 14%). In Provincia di Trento il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 15,5% (media Italia 30,5%), mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 12,6% (media Italia 14%). (ANSA).