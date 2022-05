Comune Trento, presidio permanente al parco della Predara

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Parte il presidio della Polizia locale presso il parco della Predara di Trento, diventato negli ultimi mesi zona poco tranquilla. Dal prossimo lunedì, agli agenti del corpo cittadino, si affiancheranno anche quelli della Polizia di Stato, rendendo il presidio permanente. La Polizia locale - informa una nota - presidierà la fascia pomeridiana, mentre la Polizia di Stato, sotto il coordinamento del questore vicario, Luigi Di Ruscio, quella serale. L'attività si affiancherà a quella operativa dallo scorso febbraio nella zona di piazza della Portèla.

"L'impegno straordinario di Polizia locale e forze dell'ordine è fondamentale, ma non basta: serve una strategia provinciale per contrastare il consumo di stupefacenti, in ulteriore crescita dopo la pandemia. Occorre intercettare il disagio e mettere a disposizione un maggior numero di percorsi di recupero per i giovani che, a causa della tossicodipendenza, abbandonano lo studio e si precludono qualsiasi realizzazione umana e professionale", ha affermato il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. (ANSA).