Festival Bolzano Danza, dal 13 al 29 luglio

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - La 38esima edizione del Festival BolzanoDanza dal titolo "No limits" che si svolgerà a Bolzano al 13 al 29 luglio propone 32 appuntamenti intorno al corpo performante. Gli artisti e le artiste chiamati per questa esizione sono infatti non solo danzatori nel senso classico del termine, ma anche climbers, funamboli e acrobati. "Bolzano Danza 2022 oscilla quindi" - ha spiegato il direttore artistico di Bolzano Danza Emanuele Masi - "fra l'impulso di trascendersi ed andare oltre i limiti (trans e sciamanesimo) e l'impegno costante a perfezionare le proprie capacità di azione (acrobati, pattinatori), in linea pertanto con la società contemporanea e la ricerca dell'estremo".

Ad aprire il festival sarà Rachid Ouramdane, l'attuale direttore del parigino "Theatre de Chaillot", con la sua ultima creazione "Corps Extrèmes", in cui si perde il confine fra arte e sport. Ci sarà poi una performance del famoso highliner Nathan Paulin sulla slackline a diversi metri di altezza sulla Forcella del Sassolungo in Val Gardena.

Gli interpreti che si susseguiranno nell'ambito del Festival sono di caratura internazionale come la portoghese Catarina Miranda, la coreografa americana Meg Stuart con Cascade, il Ballet national de Mardeille e molti altri. Il Festival si conclude con una 'due giorni' con la Gauthier Dance/Dance Company Theaterhaus Stuttgart accompagnata dalla Gauthier Juniors con tre diversi appuntamenti che rivisiteranno i sette vizi capitali (The seven sins). (ANSA).