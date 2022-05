Vaiolo scimmie: rientra allarme per sospetto in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Sembra rientrare l'allarme per un caso sospetto di vaiolo delle scimmie in Alto Adige. Nei giorni scorsi - come scrive il Corriere dell'Alto Adige - un uomo, rientrando dalle Canarie, lamentava alcuni sintomi ed è stato ricoverato in ospedale a Bolzano in osservazione per gli accertamenti del caso. Secondo l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, interpellata dall'ANSA, per il momento non esiste "nessuna evidenza clinica" a confermare un eventuale sospetto.

