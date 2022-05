Incidente in Trentino, ustionato mentre scarica cisterna gpl

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Un operaio è rimasto ustionato mentre scaricava il gpl da una autocisterna. È accaduto a Romeno, in Trentino. L'incidente sul lavoro è avvenuto dopo le 10 di questa mattina nel paesino della valle di Non. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato investito da una fiammata al corpo e al volto ed è stato necessario l'intervento dell'elicottero per il trasporto all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco, il personale sanitario ed i carabinieri, che stanno ancora effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. (ANSA).