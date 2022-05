Covid: 312 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 312 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 13 sono stati rilevati sulla base di 610 tamponi pcr (146 dei quali nuovi test) e 299 sulla base di 1.944 test antigenici.

Continua a calare l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 254 (17 in meno rispetto ad ieri), mentre i casi attualmente positivi sono 2.281 (200 in più).

Resta stabile in numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 37, mentre sia in terapia intensiva che in terapia subintensiva non ci sono pazienti Covid-19. Altri 12 pazienti (9 in meno rispetto al precedente aggiornamento del 16 maggio scorso) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.281 (200 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 112 per un totale di 213.474. (ANSA).