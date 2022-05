Pnrr: fondi in Alto Adige per musei senza barriere

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - La rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati è l'obiettivo di due bandi pubblicati dal Ministero della Cultura nell'ambito del Pnrr. Il primo bando è rivolto agli istituti e luoghi della cultura pubblici, quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, le fondazioni che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica e i consorzi che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica.

Possono presentare domanda anche i gestori dei beni. Il bando ha una dotazione di 123.214.700 euro, di cui una parte è riservata a progetti di media-grande dimensione e parte da un valore minimo di 500.000 euro. Sono finanziati anche interventi piccoli che possono raggiungere un massimo di 500.000 euro.

Il secondo bando mette a disposizione ulteriori 7.460.000 euro per istituti e luoghi di cultura privati, quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici aperti al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale.

Possono presentare domanda anche i gestori dei beni.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 12 agosto 2022, alle ore 12.00, per entrambi i bandi. Saranno finanziati interventi per la raggiungibilità tramite internet, la raggiungibilità e l'accessibilità ai percorsi e ai diversi servizi e interventi necessari per consentire di accedere a quote diverse dello spazio della struttura. I fondi PNRR potranno inoltre essere utilizzati per l'installazione di strumenti specifici per assicurare un'adeguata esperienza di visita alle persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva, per la formazione del personale e per interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all'integrazione dei piani di sicurezza ed emergenza. (ANSA).