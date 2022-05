Meteo: il radar sul Macaion 'tace' a causa lavori

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - La stazione radar meteorologica sul Macaion è fuori servizio a causa della costruzione di una nuova torre e dell'installazione di un dispositivo di misurazione di nuova generazione. La direttrice dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe, Michela Munari, informa che "bisogna sospendere l'attività nei prossimi mesi, soprattutto di giorno, per permettere lo svolgimento dei lavori".

Per il momento vengono acquisiti i dati raccolti dalla stazione meteorologica Weißfluhjoch nei Grigioni, che fornisce informazioni soprattutto per l'Ovest dell'Alto Adige e meno per la parte orientale della provincia. Si fa quindi presente che questi dati rappresentano solo parzialmente le precipitazioni in Alto Adige o possono essere notevolmente sottostimati. "La stazione radar sul Macaion è gestita congiuntamente da Alto Adige e Trentino sin dalla sua creazione ed è uno strumento indispensabile per il monitoraggio di temporali e forti precipitazioni, utilizzato principalmente nel campo della Protezione civile", sottolinea Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia della Protezione Civile. I lavori per la costruzione della nuova torre radar in cemento armato si svolgeranno quest'estate e in autunno, mentre il dispositivo stesso sarà installato l'anno prossimo. Il nuovo radar dovrebbe iniziare le operazioni di prova nel corso del 2023. Il vecchio dispositivo sarà utilizzato in parallelo fino al collaudo finale. (ANSA).