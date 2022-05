I viaggiatori "riscrivono" gli orari di autobus e treni

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - È in corso l'attualizzazione degli orari di bus e treni. "Fino al 6 giugno i viaggiatori possono inviare i loro suggerimenti e così incidere sui nuovi orari", dice l'assessore provinciale Daniel Alfreider.

ð Gli orari degli autobus e dei treni, che entreranno in vigore il prossimo dicembre, sono attualmente in fase di elaborazione. "Fino al 6 giugno i viaggiatori possono inviare suggerimenti e indicazioni per il 2023", dice l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. "Fino a quando ci sarà possibile, noi vorremmo accogliere le richieste dei nostri utenti, così da migliorare l'offerta della mobilità pubblica e rendere le nostre 230 linee di autobus e treni più vicine alle esigenze dei viaggiatori", sottolinea ancora l'assessore. I viaggiatori possono quindi verificare se gli orari di partenza e i collegamenti sono in linea con le loro esigenze e segnalare eventuali incongruenze e lacune degli orari. Una prima anteprima dei futuri orari di autobus e treni è disponibile sul sito https://www.altoadigemobilita.info/it/ alla voce "Il mio viaggio". Per la messa a punto degli orari, i tecnici dell'Ufficio trasporto pubblico locale attendono i feedback sulle singole linee, che possono essere inviati da subito e fino al 6 giugno all'indirizzo e-mail 2023@altoadigemobilita.info.

I suggerimenti sugli orari pervenuti verranno esaminati attentamente e, nella misura in cui sarà possibile, presi in considerazione per la stesura dei futuri orari. Bisogna tenere conto che la modifica degli orari dei treni richiede tempi più lunghi e può essere quindi introdotta solo a medio termine.

