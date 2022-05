Falcone: Fugatti, lottare contro inflitrazioni criminalità

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - "Ricordare quel tragico evento e coloro che vi hanno perso la vita è un dovere morale e civile.

La memoria di Giovanni Falcone e della sua attività contro Cosa nostra va preservata e deve essere un monito affinché tutti, a partire dalle istituzioni, continuino a lottare contro qualsiasi tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nella società civile. Così si onora il ricordo di Falcone e si fa in modo che il sacrificio suo e di chi morì a Capaci non sia stato invano". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione del 30/o anniversario dalla strage di Capaci.

Nell'intervento, Fugatti ha ricordato il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, entrambi trentenni, e Vito Schifani, di 27 anni. (ANSA).