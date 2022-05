Covid: nessun decesso e 48 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - L'Alto Adige nel fine settimana non ha registrato nessun decesso di pazienti Covid. Il numero dei nuovi casi, come ogni lunedì, è bassissimo: 48 (4 pcr e 44 test antigenici). Ieri invece sono stati registrati 112 nuovi contagi (4 pcr e 108 test antigenici). La situazione negli ospedali è stabile con 37 letti occupati nei normali reparti, mentre l'intensiva e la sub-intensiva attualmente risultano vuote. In quarantena si trovano 2.081 altoatesini, mentre 218 sono stati dichiarati guariti nelle ultime 24 ore. (ANSA).