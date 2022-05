Basket: Retina d'oro a Longhi e Trainotti dell'Aquila Trento

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Luigi Longhi presidente di Aquila Basket Trento e Salvatore Trainotti, general manager e direttore generale settore squadre nazionali della Fip, hanno ricevuto la "Retina d'oro", prestigioso premio assegnato in passato a tante leggende del basket. "Con questi due riconoscimenti abbiamo voluto premiare lo crescita e il grande lavoro e che la società di Trento, l'Aquila Basket ha compito nel giro di un decennio diventando una eccellenza nel panorama nazionale per i risultati ottenuti sia dal punto di vista sportivo che gestionale, attenta al territorio al sociale e ai giovani, divenuta da diversi anni protagonista e presenza vitale del nostro sport a livello nazionale", ha commentato il presidente del premio, Mauro Rufini.

"Questo è un premio che ritiro io ma che è condiviso con tutti coloro che a vario titolo si impegnano e lavorano giorno dopo giorno per questa società e per il territorio che rappresenta", ha commentato il presidente Luigi Longhi. "Ricevo questo premio non per chi sono ma per quello che ho fatto, e quello che ho fatto l'ho realizzato grazie al sostegno, al supporto e al lavoro di tante persone in Aquila Basket. Sto affrontando quelli che per me sono gli ultimi giorni in questa società e penso che questo riconoscimento suggelli il percorso che insieme abbiamo affrontato in questi anni", ha detto Trainotti. (ANSA).