Albero cade su 4 auto in sosta a Pineta di Laives

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Durante il forte temporale, che si è abbattuto la scorsa notte su zone dell'Alto Adige, un grosso albero è crollato su quattro auto in sosta a Pineta di Laives. I danni sono ingenti ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare le macchine e la strada. (ANSA).