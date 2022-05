Covid: nessun decesso e 106 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Nessun decesso da Covid-19 oggi in Trentino dove si contano 106 contagi individuati nelle ultime 24 ore e resta a 35 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, dei quali 2 si trovano in rianimazione. Nella giornata di ieri c'è stato solo 1 ricovero ed anche le dimissioni si sono attestate a questa identica cifra.

1.013 i test rapidi effettuati (105 sono risultati positivi) mentre i molecolari sono stati 154 (solo 1 positivo).

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.220.180, cifra che comprende 428.153 seconde dosi e 341.515 terze dosi.

Infine, 239 nuovi guariti portano il totale a 162.916. (ANSA).