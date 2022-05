Incendi: in fiamme edificio in via Cappuccini a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Cinque persone sono rimaste intossicate a seguito di un incendio che si è sviluppato nella notte in un edificio in via Cappuccini a Bolzano. L'incendio è scoppiato verso le ore 2.30 al piano terra dell'edificio. Sono stati allertati i vigili del fuoco volontari di Bolzano e quelli del Corpo permanente di Bolzano, che insieme sono riusciti velocemente a domare le fiamme. A causa dell'elevato sviluppo di fumo sono state evacuate 11 persone dall'edificio. Di queste, cinque donne sono state trasportate all'ospedale per accertamenti per una probabile intossicazione da fumo.

Sul posto anche i sanitari della croce bianca, croce rossa e il medico d'urgenza del 118 nonché due pattuglie della polizia ed i carabinieri. (ANSA).