Euregio: a Mezzocorona premiato il volontariato giovanile

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - A Mezzocorona si è svolta la giornata del volontariato giovanile di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Nove volontari tirolesi, cinque altoatesini e trentini, sei progetti regionali e uno transfrontaliero sono stati premiati oggi con l'onorificenza "Prestazione d'eccellenza-Glanzleistung per il volontariato giovanile" per la prima volta estesa anche al Trentino. La cerimonia di premiazione si è svolta al Palarotari del Gruppo Mezzacorona e ha visto la presenza dei rappresentanti di tutte e tre i territori che compongono l'Euregio.

A fare gli onori di casa il presidente della Provincia autonoma di Trento e dell'Euregio, Maurizio Fugatti, sul palco anche il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e, in rappresentanza del Tirolo, la vicepresidente del Consiglio regionale tirolese, Sophie Kircher. (ANSA).