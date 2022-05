Topi in un supermercato in val Venosta, Sabes lo chiude

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - I Carabinieri di Silandro insieme a quelli del Nas di Trento sono intervenuti presso un supermercato della val Venosta ove si è verificato un increscioso "assalto" di topi. I militari hanno riscontrato la presenza di confezioni di alimenti bucate e rosicchiate con fuoriuscita di sostanze alimentari. In particolare gli sgraditi visitatori notturni si erano accaniti contro i sacchi di farina.

Dal successivo svuotamento dell'intera sezione della scaffalatura emergeva la presenza di numerosi escrementi solidi quale inequivocabile segnale della presenza di roditori.

Gli alimenti danneggiati sono stati sequestrati e i carabinieri del NAS hanno informato l'Azienda sanitaria per i provvedimenti sanitari di competenza. Inoltre hanno immediatamente contestato una violazione amministrativa con la sanzione di mille euro. L'Azienda sanitaria ha disposto la sospensione immediata dell'attività di commercio fino a che non sarà riscontrata l'assenza di animali nell'esercizio commerciale. (ANSA).