Incidente stradale in Trentino, morti due centauri emiliani

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Tragico incidente stradale a Dro, in Trentino. Due motociclisti, in sella alla stessa moto, sono morti nello schianto contro un camion. I due mezzi procedevano nello stesso senso di marcia, in direzione di Trento. Le vittime - informano i carabinieri di Riva del Garda - erano dell'Emilia Romagna. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Dro e di Arco. La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai carabinieri.

Si registrano disagi sulla viabilità, e il personale della polizia locale dell'Alto Garda e Ledro è impegnato nel deviare il traffico in direzione di Drena. (ANSA).