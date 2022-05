Suv ignora alt in Alto Adige, dopo fermato in Svizzera

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Un automobilista è stato fermato in Svizzera dopo una fuga transfrontaliera. Alcune sere fa, un normale controllo a Resia una pattuglia dei carabinieri di Silandro si è improvvisamente trasformato in un inseguimento transfrontaliero ad alta velocità tra Italia, Austria e Svizzera, conclusosi in territorio elvetico con l'arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano.

Invece di fermarsi il conducente di un grosso suv di colore scuro, che inizialmente sembrava ottemperare all'alt intimatogli dai militari, ha accelerato quasi investendo uno di loro. I militari si sono subito messi all'inseguimento del fuggitivo lanciatosi a gran velocità verso il valico, ritenendo evidentemente di poter staccare gli inseguitori. Invece l'immediata attivazione delle procedure previste dagli accordi di Schengen e da quelli bilaterali con la Svizzera, ha consentito alle centrali operative dei tre Stati interessati di coordinare le rispettive pattuglie, sbarrando la strada per Landek e ponendo fine alla fuga del suv in territorio elvetico in prossimità di Samnaun. Il conducente, un 36enne altoatesino, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e hashish, è stato arrestato dalla polizia cantonale dei Grigioni. (ANSA).