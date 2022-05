Covid: Gimbe, migliora situazione in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - L'ultimo rapporto Gimbe conferma la tendenza in miglioramento in Trentino Alto Adige. In Provincia di Bolzano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 577, con un calo del 10,7%, mentre in Provincia di Trento 488, con un calo del 12,8%. In Alto Adige sono occupati l'8,2% dei letti nei normali reparti, in Trentino invece il 9,9%, dove in terapia intensiva sono occupati il 4,4% dei letti disponibili, mentre nessuno a Bolzano. (ANSA).