Covid: 206 nuovi positivi in Trentino, calano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Sono 206 i nuovi casi positivi al Covid rilevati in Trentino. Lo riporta il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che registra anche l'assenza di decessi nelle ultime 24 ore. Cala di altre 5 unità il numero di pazienti ricoverati in ospedale (ora sono 45), di cui 3 in rianimazione (numero stabile). Ieri si sono verificati 2 nuovi ingressi a fronte di 7 dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.219.895, cifra che comprende 428.137 seconde dosi e 341.252 terze dosi.

I casi attivi calano di 30 unità e scendono a 2.516. Infine, 231 nuovi guariti portano il totale a 162.050. (ANSA).