Bcc: accordo tra Cassa Centrale Banca e il Gruppo Assimoco

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Siglato a Trento l'accordo di partnership quinquennale rinnovabile tra Cassa Centrale Banca R+V e il Gruppo Assimoco, che assume il ruolo di partner di riferimento per la distribuzione di una gamma completa di prodotti assicurativi vita e danni, attraverso le 70 banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale, per il tramite della controllata Assicura Agenzia. Assimoco è controllata dalla compagnia assicurativa tedesca R+V Versicherung, appartenente al Gruppo Dz Bank, socio storico di Cassa Centrale Banca ed espressione del credito cooperativo tedesco. Tra Assimoco e Assicura Agenzia - ricorda una nota - esiste già da molti anni una stretta collaborazione di reciproca soddisfazione e ora verranno proposti prodotti assicurativi per l'auto, la protezione della casa e la responsabilità civile, la credit protection insurance, gli infortuni, la non autosufficienza e le temporanee caso morte, oltre a soluzioni per le piccole medie imprese e il settore agricolo, per il risparmio e l'Investimento.

"Questo accordo - ha commentato Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca - rappresenta un traguardo di grande significato. R+V e Assimoco, che condividono con noi i valori della prossimità ai territori e alle persone, rappresentano i partner ideali in questo cammino di rafforzamento e potenziamento della strategia bancassicurativa.

Da oggi la Cooperazione si rafforza in maniera importante".

"La collaborazione raggiunta rinsalda la partnership ormai di lunga data tra i nostri Gruppi - ha sottolineato Norbert Rollinger, presidente del Consiglio direttivo di R+V Versicherung e di Assimoco - una partnership fondata su una profonda fiducia reciproca, su valori condivisi e su un'attenzione costante ai soci, ai clienti e ai dipendenti. Con grande lungimiranza, Cassa Centrale Banca è riuscita a radicare la propria presenza sul territorio e a sviluppare con successo un approccio integrato di bancassicurazione quale elemento qualificante dei propri servizi di consulenza alla clientela".

