Una panchina arcobaleno contro l'omofobia a Trento

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, alcuni volontari coloreranno una panchina con i colori dell'arcobaleno in piazza Fiera, a Trento. L'iniziativa è realizzata da Arcigay del Trentino, Agedo Trentino e Famiglie arcobaleno del Trentino Alto Adige, in collaborazione con il Comune di Trento.

La panchina "rainbow" si inserisce nell'ambito della campagna "Blocca l'odio, condividi il rispetto", all'interno della rassegna "Liberi e libere di essere 2022". (ANSA).