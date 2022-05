Trasferita a Verona bambina investita a Mezzolombardo

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - È stata trasferita all'ospedale Borgo Trento di Verona, in elicottero, la bambina di un anno coinvolta nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente a Mezzolombardo, in Trentino.

La bambina, attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica, è stata investita da un auto in manovra sulla rampa di accesso ai garage di un condominio in via Rotaliana, rimanendo poi schiacciata sotto il mezzo. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai carabinieri.

