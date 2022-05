Mafia: Kompatscher, non riguarda solo la Sicilia ma tutti

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - "La mafia da tempo non è solo più un affare siciliano, ma ci riguarda tutti". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher alla stampa locale, dopo essere intervenuto alla conferenza stampa sul palinsesto della Rai in occasione dell 30/o anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio". L'Alto Adige sarà rappresentato alle varie iniziative con diverse opere di artisti gardenesi, ha spiegato Kompatscher.

"Serve l'impegno di tutti, attraverso la cultura, l'istruzione e la condivisione di valori". A dirlo, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo oggi alla presentazione del calendario delle iniziative Rai per il 30/o anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. "Giovanni Falcone - racconta - diceva che perché una società vada bene, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Questa è la lezione che vogliamo imparare. Noi siamo fortunati: viviamo in un territorio con alto senso civico, però siamo a rischio come tutti gli altri. Dobbiamo lavorarci ogni giorno".