Da tre anni in coma dopo pugno, processo al via

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - Ha preso il via a Bolzano il processo a carico di un macedone di 34 anni accusato di lesioni personali gravissime. Tre anni fa l'imputato, durante un diverbio con un suo connazionale nel parcheggio di una discoteca di via Galvani, lo colpì con un violento pugno in faccia, facendolo cadere a terra: da allora l'uomo colpito è sempre rimasto in coma. Non si è più ripreso. Nella prima udienza del processo sono stati ascoltati alcuni testimoni. Per gli avvocati dell'imputato, Nicola Nettis e Corrado Faes, non si sarebbe trattato di un'aggressione ma di legittima difesa. (ANSA).