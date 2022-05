Anziani, più tempo per cure con terapie blister nelle Rsa

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - L'Associazione delle residenze per anziani dell'Alto Adige (ARpA), le farmacie Peer e Bliss srl lanciano un progetto in cinque residenze per anziani, per fornire ai residenti i farmaci in blister personalizzati. In questo modo, spiega una nota, "si eliminano i lunghi tempi di preparazione dei farmaci nella casa di riposo e il personale infermieristico può dedicare più tempo ai residenti". Nella residenza per anziani "Lorenzerhof" di Lana, è stato somministrato il primo farmaco prodotto in un centro blister dell'Alto Adige.

Le terapie dei residenti della residenza vengono confezionate in bustine individuali in una stanza sterile della farmacia. Un blister di questo tipo contiene tutti i farmaci dello schema terapeutico che l'anziano deve assumere. Tutte le buste blister vengono confezionate per tutta la durata della terapia, unite tra loro, ordinate per data e ora e consegnate ripiegate su sé stesse alla struttura. L'infermiere della residenza deve semplicemente staccare la bustina necessaria al momento dell'assunzione e recarsi dall'anziano con essa.

"Per me, come datore di lavoro, è importante sostenere i dipendenti attraverso l'innovazione e gli ausili tecnici che facilitano il lavoro o riducono al minimo il carico di lavoro.

Ritengo che la tecnologia che permette di trascorrere di nuovo più tempo con le persone sia uno sviluppo positivo per contrastare il grande impegno nella cura quotidiana", sottolinea Beatrix Kaserer, direttrice del Lorenzerhof. (ANSA).