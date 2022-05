Ferrovie: 7 miliardi di investimenti in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Superano i 7 miliardi di euro gli investimenti sulle infrastrutture del Trentino Alto Adige previsti dal nuovo Piano industriale 2022-2031 del Gruppo FS Italiane. Tra le opere infrastrutturali ferroviarie in conclusione per il 2031 rientrano la galleria di base del Brennero, i lotti prioritari del progetto di quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, la realizzazione della galleria ferroviaria del Virgolo, la variante della Val di Riga e l'elettrificazione della linea Trento Bassano. Grande importanza viene data ai servizi logistici, precisa una nota di Ferrovie, nel 2031 aumenterà di oltre il 60% (rispetto al 2022) del settore in Trentino Alto Adige, con i servizi convenzionali che si attesteranno a circa 1,2 milioni di euro, rispetto agli attuali 0,8 milioni di euro.

Tra il 2022 e il 2031 saranno investiti nelle due Province Autonome quasi 90 milioni di euro, permettendo di aumentare l'offerta e le fermate tra Bolzano e Brennero. Prosegue inoltre l'impegno del Gruppo FS per la riqualificazione urbana: circa 1 milione di euro sarà investito a Trento e Bolzano, per un complessivo di circa 0,5 milioni di metri quadri di aree da valorizzare. (ANSA).