Covid: un decesso nel fine settimana in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha registrato nel fine settimana un decesso di un paziente covid. Si tratta di un maschio over 80. Resta stabile il numero dei ricoveri che sono 41 nei normali reparti ospedalieri, mentre la terapia intensiva attualmente risulta "vuota". Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, come sempre di lunedì, pochissimi nuovi casi, ovvero 75 test antigenici e tre pcr sono risultati positivi. Gli altoatesini in quarantena sono 2.799, mentre 292 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).