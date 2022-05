Covid: 81 nuovi contagi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Sono 81 i casi di contagio da Covid-19 individuati in Trentino nelle ultime 24 ore. Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Le persone risultate positive ai tamponi molecolari sono due (su 52 test effettuati), quelle positive agli antigenici 79 (su 537 test effettuati).

In ospedale vi sono 54 pazienti ricoverati, di cui tre in rianimazione. Ieri sono avvenuti sette nuovi ricoveri a fronte di tre dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.219.180, cifra che comprende 428.084 seconde dosi e 340.631 terze dosi. (ANSA).