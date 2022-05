20 anni fa l'uccisione di don Lintner in Brasile

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Vent'anni fa, il16 maggio del 2002, veniva ammazzato don Luis Lintner, prete missionario di Aldino che viveva in mezzo ai più poveri di Salvador de Bahia, nella favela di Cajazeiras. La diocesi di Bolzano e Bressanone lo ricorda oggi con una messa a Pietralba.

Come scrive Francesco Comina del Centro della Pace di Bolzano su Facebook, "Lintner è stato uno dei fiori più belli del Sudtirolo, un uomo - ancor prima che prete - che ha lasciato tutto, anche la nostalgia delle montagne, per inseguire il sogno evangelico dell'amore per il prossimo", scrive Comina. A Salvador Luis "aveva rilanciato la speranza con la sua Casa do Sol, un luogo di recupero e di riscatto dei bambini di strada, un centro al riparo dalla furia della violenza, un luogo per danzare, dipingere, fare teatro, coscientizzarsi ed estirpare l'oppressore che si insedia fin nella pelle dell'oppresso impedendogli di essere libero", afferma Comina che dedica al sacerdote anche un lungo ricordo sul quotidiano Alto Adige.

