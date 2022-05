Droga, due arresti in flagranza a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - La Polizia di Stato di Bolzano ha arrestato in flagranza di reato due persone, un uomo e una donna, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due - informa una nota della Questura - sono stati denunciati anche per ricettazione.

L'operazione è partita a seguito dell'attività di una pattuglia in servizio nel quartiere don Bosco, che ha notato un andirivieni sospetto attorno ad un appartamento del rione, occupato da una donna bolzanina d'adozione e un uomo di origine straniere, entrambi con precedenti specifici a carico. Nella perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto di due unità cinofile della Guardia di finanza, sono stati rinvenuti di 48 grammi di eroina, diverse confezioni di sostanza da taglio (500 grammi di solfato di calcio), due bilancini di precisione, una discreta somma di denaro in contanti e una tessera Postepay, intestata a una persona che ne aveva denunciato il furto.

(ANSA).