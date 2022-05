Covid: 277 nuovi positivi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Sono 277 i casi di contagio da Covid-19 rilevati in Trentino nelle ultime 24 ore. Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Sono otto i casi positivi individuati grazie ai tamponi molecolari (su 171 test effettuati) e 269 con gli antigenici (su 1.632 test effettuati). I nuovi guariti sono 345.

La situazione ospedaliera vede un leggero miglioramento: i pazienti ricoverati risultano 56, di cui due in rianimazione.

Ieri vi sono stati nove nuovi ingressi e 13 dimissioni.

Il totale delle dosi di vaccino somministrate è pari a 1.218.889, cifra che comprende 428.073 seconde dosi e 340.357 terze dosi. (ANSA).