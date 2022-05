Amministrazione sostegno,3.700 persone fragili in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Si registra un aumento delle persone che necessitano, a causa di una fragilità legata all'età o a problemi di salute, di essere affiancati da un amministratore di sostegno in Alto Adige. Lo rende noto - attraverso un comunicato - l'Associazione per l'amministrazione di sostegno. In provincia di Bolzano sono 3.700 le persone fragili soggette ad amministrazione di sostegno, mentre, secondo i dati statistici del Ministero della giustizia, Italia sono circa 313.000. Ogni anno vengono aperti presso il Tribunale di Bolzano più di 500 nuovi procedimenti.

Nell'ultimo anno, attraverso il progetto "Egida", l'associazione è stata nominata dal giudice tutelare amministratore di sostegno a favore di persone in stato di solitudine ed emarginazione, ulteriormente interessate dagli effetti negativi legati alle misure di distanziamento sociale.

Da quest'anno, il progetto sarà ampliato con l'introduzione dell'amministratore di sostegno di comunità rivolto alle persone inserite in una struttura di cura. (ANSA).