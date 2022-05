La 'Z di Putin' su un'auto con targa italiana in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - La 'Z di Putin' arriva anche in Italia. Il simbolo che auspica la vittoria dei russi nella guerra in Ucraina campeggiava questa mattina su un'utilitaria con targa italiana, che faceva sosta in un'area di servizio della superstrada Mebo, che collega Merano con Bolzano. La Z è stata applicata sul lunotto posteriore con un nastro adesivo grigio. Sui social media, nelle scorse settimane, girava l'appello ai russi che vivono all'estero di mettere la Z sulle proprie macchine. (ANSA).