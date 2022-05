Imprese Trentino: contributi per fotovoltaico fino al 40%

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Incentivi per le imprese fino al 40% della spesa ammessa destinata a installare impianti fotovoltaici, spesa massima che può arrivare fino a 1.457.000 euro con un budget che si dovrebbe aggirare sui 15 milioni di euro finanziati attraverso i Fondi Fesr. Lo prevede una delibera adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli e presentata al Coordinamento imprenditori.

Si prevede di ammettere le spese per la fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici (comprensivi di inverter) con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1.000 kW con possibile contestuale realizzazione di comunità energetica rinnovabile, di colonnine di ricarica di rimozione amianto anche al fine di conseguire maggiore punteggio. L'investimento ammissibile - precisa una nota della Provincia di Trento - viene calcolato nel rispetto dei limiti massimi di spesa che vanno da un minimo di 750 euro/kW per gli impianti tra 300 e 1000 kW con basso punteggio, a un massimo di 1.500 euro/kW per gli impianti tra 15 e 100 Kw con alto punteggio. L'entità dell'aiuto provinciale come detto va dal 30 al 40% massimo in base al tipo di contributo scelto.

"Stiamo mettendo a punto delle misure di contribuzione importanti di aiuto alle imprese che si sommano agli incentivi statali, ovvero al credito di imposta per favorire una capacità di investimento intenso e in grado di abbattere i costi energetici delle imprese. Ci auguriamo che le imprese ne facciano uso elevato per poter estendere la presenza del fotovoltaico", ha sottolineato l'assessore Spinelli. (ANSA).