Procuratore generale Ilarda visita Comando Guardia Finanza

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trento, Giovanni Ilarda, ha visitato il Comando regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, accolto dal comandante regionale, generale Guido Zelano, e dal comandante provinciale di Trento, il colonnello Mario Palumbo.

L'incontro - precisa una nota - "ha costituito l'occasione per illustrare al procuratore generale l'organizzazione territoriale e logistica della Guardia di Finanza in regione, le poliedriche competenze del Corpo, quale polizia economico-finanziaria, ed alcune delle principali operazioni di servizio in corso, nonché per tracciare un sintetico bilancio dei risultati conseguiti nei settori di primario interesse istituzionale, tra i quali la lotta alle frodi fiscali, il contrasto al contrabbando di prodotti petroliferi, ai reati contro la pubblica amministrazione, agli illeciti nel settore degli appalti e della spesa pubblica, la tutela del mercato dei capitali, la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nell'economia legale e le attività nel settore del traffico di stupefacenti".

Il procuratore generale - sottolinea la nota - ha espresso vivo apprezzamento, per le attività sviluppate e per le sinergiche interazioni con le Procure della Repubblica del Distretto, che costituiscono un indefettibile presidio di legalità, a tutela degli interessi dell'Erario e della collettività. (ANSA).