Milano-Cortina: Novari, il Trentino è uno dei protagonisti

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - "Un'occasione unica, il Trentino è uno dei protagonisti principali di questa edizione dei Giochi del 2026, perché Fiemme è il fondo con la "f" maiuscola, riconosciuto a livello mondiale come posto magico, quindi credo che dovremo lavorare su quello che il Trentino è già in grado di offrire e presentarlo alla platea molto vasta che caratterizzerà i nostri Giochi". Lo ha detto Vincenzo Novari, ceo della Fondazione Milano Cortina 2026, a margine del roadshow di Trento, una delle tappe in cui la Fondazione Milano Cortina è impegnata nei territori che ospiteranno le prossime Olimpiadi invernali (6-22 febbraio 2026) e Paralimpiadi (6-15 marzo 2026).

Quasi 300 i partecipanti tra sindaci, atleti, rappresentanti di associazioni sportive e delle categorie del mondo economico, studenti delle scuole superiori, l'Università di Trento, le strutture della Provincia e Trentino Marketing, le Apt, ed il volontariato per parlare di ricadute e opportunità dell'evento olimpico. In Trentino sono tre le location di gara: l'Ice Rink a Baselga di Pinè, il fondo a Tesero ed il trampolino a Predazzo.

"Dal punto di vista organizzativo stiamo andando estremamente rapidi, il problema grosso sono le infrastrutture che non tengono il passo che teniamo noi anche perché sono partite due anni dopo. Diciamo che le grandi aree di lavoro sono quella commerciale, cioè il reperimento delle risorse, e su quella siamo molto avanti. Poi quella sportiva e quindi la definizione tecnica di tutte le competizioni e abbiamo una Direzione sport che sta lavorando molto bene con le Federazioni internazionali, e poi la progettazione delle zone che andranno a costituire le venue olimpiche e paralimpiche. Anche su questo devo dire che abbiamo già presentato due release di progetti e il Cio sta apprezzando molto il nostro lavoro", ha aggiunto Novari. (ANSA).