Caldo, Bolzano 'hotspot' d'Italia con 31 gradi

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Anticipo d'estate oggi a Bolzano che registra 31 gradi, superando per la prima volta quest'anno la magica soglia dei 30 gradi. Roma e Torino si fermano a 27 gradi e Palermo addirittura solo a 21 anni. "Il fenomeno non è insolito in questo periodo di inizio estate. Il mare è ancora relativamente freddo e rinfresca l'aria lungo la penisola, questo effetto invece non arriva fino a Bolzano", spiega il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin su Facebook. (ANSA).