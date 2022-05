Insolito pellegrinaggio, sciame di api al Duomo di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Insolito pellegrinaggio al Duomo di Bolzano. In tarda mattinata uno sciame di api si è fermato su un albero nei pressi della chiesa, attirando subito l'attenzione dei passanti che hanno avvisato i vigili del fuoco. Lo spostamento di una colonia di api è nulla d'insolito. Le api attendono infatti il ritorno delle api 'scout' che perlustrano la zona in cerca di una possibile abitazione. In media la sosta di uno sciame dura due ore. (ANSA).