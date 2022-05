Gdf, oltre 300 interventi questo inverno in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Sono più di 300 gli interventi di soccorso portati a termine nella stagione invernale che si è appena conclusa dalle 5 Stazioni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) operanti in Alto Adige e dislocate a Vipiteno, Brunico, Prato alla Drava, Merano e Silandro. Oltre ai numerosi interventi sulle piste, gli uomini del Sagf hanno partecipato a importanti operazioni di salvataggio, in alcuni casi su attivazione degli Organismi civili di soccorso della Provincia Autonoma di Bolzano, tramite la Centrale Provinciale d'Emergenza 112.

In una nota si ricorda il recupero intervenuto il mese scorso in favore di una persona rimasta intrappolata, dopo un fuoripista, in un impervio dirupo nella zona di Plan de Corones.

Fortunatamente, i soccorritori sono riusciti a raggiungere in tempo il malcapitato e l'hanno trasportato, in elicottero, al vicino ospedale di Brunico. Durante la stagione, inoltre, non sono mancate le numerose manifestazioni sportive svoltesi in Provincia, anche di portata mondiale; dalle gare di coppa del mondo di ski cross tenutesi a San Candido a quelle di Biathlon ad Anterselva, in cui i militari del Sagf, insieme ai colleghi della Sezione Aerea di Bolzano, hanno fornito il proprio contributo nell'assistenza alle gare. Gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) sono militari specializzati che ottengono la qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino dopo il superamento di rigorose prove selettive e di un impegnativo programma formativo. (ANSA).