Covid: in Trentino 291 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Sono 291 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Trentino. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi dovuti al Covid, mentre la situazione ospedaliera vede un leggero miglioramento. I pazienti attualmente ricoverati risultano 67, di cui 2 in rianimazione, per effetto di 7 nuovi ingressi a fronte di 13 dimissioni.

Riguardo ai tamponi, sono 9 i casi positivi tracciati dal molecolare (su 249 test effettuati) e 282 all'antigenico (su 1.631 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. (ANSA).