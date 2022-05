Morto 26enne a 5 giorni da incidente sul lavoro in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Non ce l'ha fatta Thomas Ziller, il 26enne rimasto schiacciato lo scorso 5 maggio sotto un trattorino tagliaerba nei pressi dell'abitato di Sfruz, in val di Non (Trentino). Il giovane è morto per le ferite riportate nel ribaltamento del mezzo nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

Ziller era intento nel taglio dell'erba in località Madonnina per conto del Comune. Probabilmente durante una manovra, il mezzo su cui si trovava si era rovesciato, schiacciandolo.

(ANSA).