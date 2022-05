Covid: in Trentino aumentano i ricoveri, 426 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Nessun decesso dovuto al Covid in Trentino, dove sono stati individuati 426 nuovi contagi su oltre 2.500 tamponi. I pazienti ricoverati sono 73 (+5), di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. I casi attivi sono 112 in meno, per un totale di 3.011. I vaccini somministrati sono 1.217.974 di cui 428.028 seconde dosi e 339.527 terze dosi. I guariti sono 543 in più, per un totale di 159.404 da inizio pandemia. (ANSA).