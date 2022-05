Blaue Fahnen: alle 12 der Region liegen im Trentino

(ANSA) - BOZEN, 10 MAI - Die zwölf Blauen Fahnen für saubere Strände, die der Region Trentino-Südtirol verliehen wurden, liegen alle in der Provinz Trient. Baselga di Pinè kann sogar drei blaue Fahnen vorweisen: Alberon, Lido und Bar Spiaggia. Im Trentino gibt es auch Piazze in Bedollo, Porto Camarelle in Bondone, Alle Barche-Al Pescatore-Riviera in Calceranica al Lago, Lido-Spiaggetta in Caldonazzo, Lido Marzari in Lavarone, Spiaggia di Levico in Levico Terme, San Cristoforo in Pergine Valsugana, Spiaggia Roncone in Sella Giudicarie und Spiaggia di Tenna in Tenna. (ANSA).