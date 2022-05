Ue: Ebner, collaborare in questo momento molto turbolento

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - La Camera di commercio di Bolzano, sotto il patrocinio di Eurochambres, l'associazione europea delle Camere di commercio, dà il proprio contributo alla Giornata dell'Europa che si svolge il 9 maggio, ricordando i valori e principi su cui si basa l'Unione europea.

"La Giornata dell'Europa del 9 maggio, nell'anniversario della storica dichiarazione di Schumann nel 1950 che auspicava una maggiore collaborazione politica per prevenire altre guerre in Europa, è un momento importante per celebrare la pace e l'unità dell'Unione europea. Ci rammarica molto che quest'anno la Giornata sia offuscata dalla guerra in Ucraina. Ciò ci fa comunque capire che ora l'Europa è più importante che mai", dichiara Luc Frieden, Presidente di Eurochambres. A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale le Camere di commercio hanno rivestito un ruolo molto importante per lo sviluppo economico dell'Europa. Eurochambres ha contribuito attivamente al processo di integrazione europea che, partendo da una collaborazione tra sei Paesi, è sfociato in una complessa unione politica ed economica. L'Unione, che comprende 27 Paesi membri, è il più grande mercato interno al mondo. Si tratta di conquiste di cui gli europei possono andare fieri e che premono molto anche alle Camere di commercio.

Michl Ebner, Vicepresidente di Eurochambres e Presidente della Camera di commercio di Bolzano rimarca: "L'aumento massiccio dei prezzi energetici e delle materie prime frenerà la ripresa economica creando difficoltà finanziarie sia agli imprenditori e alle imprenditrici che ai cittadini. Per superare questo momento molto turbolento occorre una forte collaborazione all'interno dell'UE. Ci siamo già riusciti in passato e sono fiducioso che ce la faremo anche questa volta". (ANSA).