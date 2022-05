Teatro: torna Fuori! del Tsb, 100 appuntamenti per tutti

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Dal 18 maggio al 30 giugno torna "Fuori!" la stagione estiva del Teatro Stabile di Bolzano (Tsb).

Fuori! si svolgerà nelle piazze, nei parchi in vari Comuni della Provincia. Più di 70 spettacoli saranno proposti in 10 stagioni differenti, per un totale di oltre 100 appuntamenti gratuiti. In ogni città verrà infatti proposto un cartellone dedicato che darà ampio spazio alle nuove generazioni a cui si aggiunge un ricco programma di laboratori teatrali aperti a tutti.

Fuori! è un progetto del Teatro stabile di Bolzano, della Provincia autonoma di Bolzano con il patrocinio della Città di Bolzano e di tutti Comuni che ospiterano le iniziative. "Sarà una vera e propria festa del teatro, un teatro partecipato, aperto a tutti", ha spiegato il direttore dello Stabile Walter Zambaldi.

I nomi che verranno a Bolzano per questa iniziativa sono noti, come Paolo Fresu che con "popOff!" riprenderà in chiave jazz alcune canzoni dello Zecchino D'Oro. Ci sarà anche Stefano Massini che con "Storie" farà fare al suo pubblico un viaggi nella letteratura europea insieme a Paolo Jannacci. Lorenzo Maragoni con "Questa cosa sembra a me" proporrà invece uno spettacolo di parole, tra stand up comedy e poesia. (ANSA).