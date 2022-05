Covid: nessun decesso in Trentino, aumentano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 09 MAG - Nessun decesso e 66 nuovi casi positivi al Covid nelle ultime ore in Trentino. Lo evidenzia il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Aumentano però i pazienti ricoverati in ospedale: sono 68, di cui 2 in rianimazione, per effetto dei 6 nuovi ricoveri che si sono registrati ieri a fronte di nessuna dimissione.

